Vuilniszakken blijven zich opstapelen door acties bij Net Brussel: “Nu moeten ze niet komen aanbellen met hun kerstkaarten” JCV

04 december 2019

13u26 1 Brussel In sommige Brusselse straten liggen de witte zakken nog steeds op grote hopen. Het gevolg van aanhoudende acties bij een deel van het personeel van Net Brussel. Bewoners zijn echter niet te spreken over de aanhoudende verstoringen.

Jakob Smets uit de Pierre Verscheldenstraat in Jette ziet het met lede ogen aan. Door de acties bij Net Brussel blijven de vuilzakken in zijn straat liggen. “De zakken liggen meters hoog gestapeld”, zegt hij. “Dat is nu al zeker meer dan twee weken dat er geen regelmatige ophaling is gebeurd. Vorige week zijn ze wel de oranje en de PMD-zakken komen halen, maar de witte blijven liggen.”

De zakken zorgen voor overlast in de wijk van Smets. “Dat trekt vossen, marters en ongedierte aan”, zegt hij. “De gemeente probeert wel bij te springen, maar ze doet dat alleen in de commerciële straten. De woonwijken zoals de onze blijven in de kou staan. Ik heb net nog een brief van Net Brussel gehad dat ze langskomen om hun kerstkaarten te verkopen. Bij mij moeten ze al zeker niet komen bellen.”

Vrijwilligers

Bij Net Brussel erkent men de problemen. “Ongeveer tien procent van de rondes wordt niet gereden”, zegt woordvoerder Etienne Cornesse. “Het probleem is dat het vaak om dezelfde rondes gaat, waardoor afval zich opstapelt. We nemen nu verschillende maatregelen omdat te verhelpen. Zo zullen we de ploegen hun rondes laten omwisselen zodat de rondes die afvallen, eerst aan de beurt komen. We zetten verder ook vrijwilligers in die in de namiddag werken.”

De gemeente probeert wel bij te springen, maar ze doet dat alleen in de commerciële straten. De woonwijken zoals de onze blijven in de kou staan. Ik heb net nog een brief van Net Brussel gehad dat ze langskomen om hun kerstkaarten te verkopen. Bij mij moeten ze al zeker niet komen bellen Jakob Smets uit de Pierre Verscheldenstraat

De gemeente die vooral getroffen worden zijn Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst, Ukkel en Elsene. “Maar het kan ook dat er in enkele andere wijken nog problemen zijn”, aldus Cornesse.

Arbeidsongevallen

Oorzaak van het probleem zijn voortdurende acties bij een deel van het personeel. Zij volgen strikt het reglement, waardoor ze maar een zak per keer oprapen en een kant van de straat per doortocht afwerken. Daardoor loopt het werk langzamer en wordt een deel van de rondes niet voltooid.

Die acties komen er dan weer door aanhoudende onvrede bij het personeel. Directe oorzaak was dat de directie de ‘fini-fini’-regel wou wijzigen, waarbij het personeel naar huis mag als twee derde van de vuilniswagens terug in het depot is. Dat zou tot een eerdere stijging van het aantal arbeidsongevallen moeten terugdringen. “De directie vergeet dan wel dat ze in 2017 het aantal rondes van twee naar drie per dag heeft verhoogd”, zegt Michel Piersoul van vakbond VSOA. “Dat is 50 procent meer werk in dezelfde tijd. Dat is niet niks als je weet dat we op een ronde vier à vijf ton afval ophalen. Daar ligt de exacte oorzaak van de acties. Het voorstel rond de ‘fini-fini’-regel was de spreekwoordelijke druppel.”

De directie haalde haar voorstel voor het wijzigen van de ‘fini-fini’-regel wel van tafel, maar dat stopte de problemen niet. Voor donderdag staat er een ontmoeting tussen bonden en directie op het programma, maar daar verwacht Piersoul niet veel van. “Het probleem blijft dat de werkdruk te hoog ligt voor onze mensen. Zij zijn uitgeput.”