Vuilnisophaling nog licht verstoord JCV

13 december 2019

17u06 0 Brussel De vuilnisophaling in Brussel was vrijdag slechts licht verstoord. Er is een verbetering van de situatie merkbaar, zegt Net Brussel, want een deel van de ploegen die vertragingsacties voerden, werkt weer normaal.

De ophaling van de gele zakken was vrijdag verstoord in de gemeente Ganshoren, waar 20 procent van de zakken bleef staan, en in mindere mate ook in de gemeenten Jette, Molenbeek, Laken en Koekelberg. Net Brussel vraagt aan de inwoners van wie de zakken niet werden opgehaald, om in de mate van het mogelijke hun zak terug binnen te nemen tot aan de volgende ophaling.

De ophaling van de witte zakken zal zaterdag (14 december) verzekerd zijn. Behalve op zaterdag worden er ook op zondag ploegen ingezet op de inhaalrondes. Net Brussel herhaalt dat de meerderheid van de ploegen hun opdracht normaal verrichten.

Sinds begin november zijn er vertragingsacties bij de werknemers van Net Brussel uit onvrede met de verhoogde werklast en de langere ophaalroutes die zijn ingevoerd na de inwerkingtreding van de hervorming van de ophaling uit 2017. Maandag zat de directie nog samen met de vakbonden. Vanaf januari wordt er normaal gezien een werkgroep opgericht om de werkomstandigheden onder de loep te nemen.