VUB wil volgende week zelfgemaakte beademingstoestellen testen Wouter Hertogs

07 april 2020

16u43 0 Brussel Een team van ingenieurs van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zal volgende week starten met het testen van de prototypes van zelfgemaakte beademingstoestellen. Als die tests goed verlopen, ligt de weg open voor de eigenlijke productie.

Een team van een veertigtal studenten, professoren en alumni werkten de afgelopen dagen in het FabLab Brussels aan de ontwikkeling van beademingstoestellen. De tien industriële prototypes zijn zo goed als klaar en kunnen vanaf volgende week zowel in het FabLab als buitenshuis bij andere partners getest worden. Het is nog wachten op enkele stukken die extern worden aangevoerd. “We testen hier intussen al een zelfgemaakt prototype en daaruit blijkt dat het mechanische stuk echt robuust is. De machine draait al een paar dagen zonder problemen. Dat is al een goed begin van het verhaal”, aldus professor Mark Runacres.

Onderdelen die niet uit medische industrie komen

Het project van de VUB-ingenieurs krijgt ook in het buitenland de nodige weerklank. Vanuit onder meer Italië, Brazilië, Cuba, Spanje, Portugal of Canada werd er al interesse getoond voor het ontwerp. De beademingstoestellen worden namelijk gebouwd vanuit het uitgangspunt om zoveel mogelijk onderdelen te gebruiken die niet uit de medische industrie komen. Zo wordt de pomp aangedreven door een ruitenwissermotor. “Een ander aspect dat nu veel aandacht krijgt is het begeleiden van groepen in het buitenland. Vanuit onze ervaring proberen zij een eigen productie op gang te brengen en dat is een goed model om de uitwerking van de beademingstoestellen in landen te krijgen waar ze echt noodzakelijk zullen zijn”, verduidelijkt Runacres.