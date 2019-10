VUB wil autobatterijen van de toekomst ontwikkelen JCV

09 oktober 2019

17u22 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel (VUB) bouwt een ultramoderne dry room voor de productie van nieuwe batterijtechnologieën. Daarmee moet de capaciteit van batterijen voor elektrische auto’s stevig omhoog kunnen. De VUB hoopt zo elektrische wagens 800 kilometer ver te laten rijden.

De nieuwe dry room komt er in het Battery Innovation Centre (BIC) van de onderzoeksgroep MOBI. Die dry room is een onmisbare factor om de volgende generatie batterijen te ontwikkelen uit innovatieve materialen. In deze “droge ruimte” kan de luchtvochtigheid en de temperatuur nauwkeurig geregeld worden. Deze twee parameters zijn belangrijk voor de veiligheid en de kwaliteit van de geproduceerde batterij. De temperatuur kan er dalen tot 45 graden onder nul. “Met het installeren van de dry room en onze expertise zal het mogelijk zijn verdere ontwikkelingen binnen de batterijtechnologie te realiseren”, zegt professor Joeri Van Mierlo, hoofd van MOBI.

Het doel is om de batterijcapaciteit stevig te verhogen, zodat de autonomie van elektrische wagens wordt uitgebreid tot zelfs 800 kilometer. Daarnaast moet de innovatie er ook voor zorgen dat de batterijkosten dalen en elektrische wagens goedkoper worden. De dry room komt op de campus Etterbeek van de VUB en is in volle opbouw. Begin 2020 is ze volledig operationeel.