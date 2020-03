VUB voert onderzoek naar invloed van corona op ons leven JCV

25 maart 2020

14u07 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voert een onderzoek naar onze vrijetijdsbesteding in coronatijden. Dat moet meer inzicht geven in de veranderingen die de crisis in ons leven teweeg brengt.

Nu een groot deel van Europa in een of andere vorm van lockdown zit, ziet het dagelijkse leven er helemaal anders uit. Onderzoekers van de VUB willen nu bekijken hoe we ons bezig houden nu de dagelijkse routine er niet meer is. “Het is niet duidelijk welke gevolgen deze drastische veranderingen op korte en lange termijn zullen hebben op ons dagelijks leven”, zegt professor sociologie Ignace Glorieux. “In ieder geval verloopt onze tijdsbesteding niet meer zoals voorheen. Maar wat is veranderd en hoe passen we ons aan deze nieuwe omstandigheden aan? Hoe organiseren we ons betaald en huishoudelijke werk? Hoe gaan we om met kinderen die de ganse dag thuis zijn? Wat doen we om ons te ontspannen? Dit alles willen we mede aan hand van dit onderzoek te weten komen. Wij roepen daarom op om deel te nemen aan dit onderzoek en de boodschap ook zoveel mogelijk te delen.”

Het onderzoek mikt ook op een internationaal publiek en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engel. Deelnemen kan via www.dagelijksleven.eu.