VUB tovert leegstaand gebouw om tot leslokalen JMBB

18 september 2020

14u11 0 Brussel De VUB wil - ook in code oranje - zoveel mogelijk inzetten op fysieke lesmomenten. Daarom gaat de universiteit haar tijdelijke intrek nemen in een leegstaand kantoorgebouw in de Europese wijk.

In Brussel zou zo'n 6,5 miljoen m² aan ruimte leegstaan. Daar wil de VUB in de specifieke coronacontext op inspelen: een leegstaand gebouw in de Jozef II-straat, pal in de Europese wijk, krijgt vanaf maandag een nieuwe, tijdelijke bestemming. Dat doet de Brusselse universiteit in samenwerking met Upgrade Estate.

”Iedereen heeft baat bij dit verhaal: de buurt wordt er levendiger door en onze studenten komen in contact met de talloze mogelijkheden en de rijkdom van Brussel. Bovendien kunnen ze in veilige omstandigheden fysiek les volgen”, zegt rector Caroline Pauwels. Er zouden zo’n 455 studenten per lesuur coronasafe terechtkunnen in het pand van 12.500 m². Elk van de vier verdiepingen behalve de vierde biedt plaats voor twee grote leslokalen, twee opslagruimtes en twee kantoren of kleine vergaderzalen. De laatste verdieping beschikt over één lesruimte. In het totaal telt het gebouw dus zeven leslokalen.