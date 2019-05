VUB-team protesteert aan kabinet Reynders om Belgische IS-kinderen terug te halen SZM

22 mei 2019

18u21

Bron: Belga 0 Brussel Het vrijwilligersteam van de VUB dat Belgische IS-kinderen wil repatriëren uit de Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië, protesteerde vandaag aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

Ze eisen hiermee dat de Belgische regering haar verantwoordelijkheid opneemt en het VUB-team toestemming geeft om de kinderen terug te halen. Op het protest aan het kabinet zullen ook de Moeders van het Europakruispunt aanwezig zijn. Het gaat om grootmoeders die hun dochters en hun kleinkinderen terug in België willen zien. Zij willen dat de Belgische regering de onschuldige kinderen terughaalt, maar wel hun moeders berecht.

De omstandigheden in de Koerdische vluchtelingekampen zijn barslecht, want er is een ernstig tekort aan voedsel, tenten en medische zorg. Het vluchtelingenkamp Al Hol bijvoorbeeld was voorzien op 10.000 vluchtelingen, maar intussen zitten er al 73.000 mensen. In dat kamp zouden liefst 6.500 buitenlandse kinderen verblijven. Volgens het jongste rapport van de Human Rights Council kwamen al 240 kinderen om door ondervoeding en onbehandelde geïnfecteerde wonden.

“De Belgische regering blijft doorgaan met het verzaken aan haar verantwoordelijkheid en humanistische plicht om de 51 Belgische kinderen en hun moeders terug te halen en de moeders te berechten”, zegt initiatiefnemer en VUB-professor psychologie Gerrit Loots.

Aan het kabinet van minister Reynders zal een burgerpetitie en een open brief die door 150 academici is ondertekend, overhandigd worden.