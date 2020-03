VUB stuurt kotstudenten verplicht

naar huis JCV

18 maart 2020

16u00 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel (VUB) verplicht alle studenten die op een kot van de universiteit verblijven om naar huis te gaan. Voor bepaalde studenten die op de campus Jette verblijven, is de regel niet van toepassing, omdat sommigen het Universitair Ziekenhuis Brussel steunen.

Aan de VUB werd vorige week al beslist om tot en met 19 april alles digitaal te laten verlopen en alle klassikale lessen op te schorten. Kotstudenten die op een VUB-kamer verblijven en naar huis konden, werden toen al gevraagd om naar huis te gaan. Maar dat wordt nu een verplichting. De universiteit maakt dit via mail bekend aan haar studenten.

Op die manier wil de VUB ervoor zorgen dat de ‘social distancing’ ten volle wordt nageleefd en studenten niet meer samenscholen op kot en op de campus. Wie de regel niet naleeft, kan onderworpen worden aan een tuchtprocedure of kan de toegang tot zijn kot ontzegd worden.

Internationale studenten

De studenten die op een VUB-kamer verblijven, maar momenteel niet naar huis kunnen, moeten dit onmiddellijk melden aan de huisvestingsdienst van de universiteit. Voor de studenten die niet naar huis kunnen werd een Facebookgroep opgericht. Het gaat hier bijvoorbeeld om internationale studenten met een inreisverbod of studenten met een serieuze reden zoals het samenwonen met een risicopatiënt.

De enige uitzondering op de maatregel is voor bepaalde studenten die op de campus in Jette verblijven. “Studenten met klinische stages en studenten die zich als vrijwilliger inzetten voor het UZ en de zorgsector mogen op kot blijven”, verduidelijkt Sicco Wittermans, woordvoerder van de VUB. De studenten die niet helpen in het ziekenhuis hebben dus geen reden om nog langer op de campus in Jette te blijven.

De studenten die toch nog op kot mogen blijven moeten wel de regels rond ‘social distancing’ blijven naleven.