VUB-studie onthult details over ontstaan Brussel SZM

26 juli 2019

15u32 0 Brussel Yannick Devos van de VUB-onderzoeksgroep archeologie (SKAR) onderzocht in samenwerking met Urban.Brussels de Zwarte Lagen van Brussel, die veel over de ontwikkeling van onze stad onthullen. De nieuwe methode die ze toegepast hebben toont aan dat Brussel nog tot zeker in de 12de eeuw een zeer ruraal karakter vertoont.

“Bij gebrek aan betrouwbare schriftelijke bronnen debatteren historici al meer dan een eeuw over de opkomst en vroege ontwikkeling van Brussel”, zegt Yannick Devos. Het is ook moeilijk om met traditionele archeologische methoden Zwarte Lagen te bestuderen. Dat zijn dikke donkergekleurde homogene lagen die grote oppervlakken bedekken. “Aan de hand van deze nieuwe studie van de stedelijke bodem kunnen we vandaag voor het eerst een beeld geven van de ruimtelijke organisatie van Brussel in de 10de-13de eeuw en demonstreren hoe deze zich in de 14de-15de eeuw ontwikkelde.”

In samenwerking met Urban.Brussels paste Yannick Devos voor zijn doctoraat methoden en principes uit de aardwetenschappen toe. Via verschillende analysemethodes, zoals observaties op de verschillende archeologische sites in de stad, chemische analyses en microscopie konden ze wel interessante informatie uit de Zwarte Lagen halen. “De Zwarte Lagen zijn een uitzonderlijke bron voor het begrijpen van de pre-urbane fase en de omvang van de landbouwactiviteiten binnen de perimeter van de eerste stadsmuur”, zegt Devos. “Hierdoor kan men de vorming van de Grote Markt bestuderen of die van een tuin, een graanveld, een weiland en kan men ook vaststellen welke verschillende opeenvolgende activiteiten op een bepaalde plaats in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden.”

De al uitgevoerde testen van de Zwarte Lagen tonen aan dat Brussel nog tot zeker in de 12de eeuw een zeer ruraal karakter had, waarbij akkers en weilanden het landschap domineren. “Dit verandert in de 14de-15de eeuw waar we de opkomst van tuinen, artisanale activiteiten, markten kunnen vaststellen, samen met een intensivering van de bouwactiviteiten,” zegt Devos. “Verdere studie moet toelaten om de resultaten verder te verfijnen, want elke nieuwe Zwarte Laag die wordt aangesneden bij bouwwerken vormt een nieuw puzzelstukje om de geschiedenis van de stad te gaan reconstrueren.”