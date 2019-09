VUB start met Bacheloropleiding Wiskunde en Data Science SZM

25 september 2019

14u37 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel start vanaf volgend schooljaar met een gloednieuwe Bacheloropleiding Wiskunde en Data Science. De VUB is daarmee de eerste universiteit in Vlaanderen die data science in haar wiskunde opleiding opneemt. Hiermee willen ze een antwoord bieden op de stijgende vraag naar STEM-profielen, meer bepaald wiskundigen en data­specialisten, die vandaag bijzonder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten aan de Vrije Universiteit Brussel kiezen voor een Bacheloropleiding Wiskunde en Data Science. Voor deze richting wordt data science geïntegreerd in de bestaande bachelor Wiskunde. Het ver­plichte curriculum omvat daarom naast wiskunde ook fysica en elementen uit de computerwetenschappen zoals machine learning en artificiële intelligentie, die belangrijk zijn in het toepassingsgebied van data science. Daarnaast kunnen de studenten kiezen uit een brede waaier keuzevakken in deze domeinen, digital health en onderwijs om zich zo verder te specialiseren.

Volgens wiskunde professor Ann Dooms is data science in de wiskunde-opleiding broodnodig voor de toekomst. “Er wordt vandaag ontzettend veel data gegenereerd. Al die informatie opslaan, verwerken en ana­lyseren vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Dat is waar data scientists zich mee bezig­houden, maar daar zijn er vandaag nog veel te weinig van”, zegt Dooms. “Omdat veel van de methodes die gebruikt worden binnen data science steunen op een aantal funda­mentele gebieden uit de wiskunde zoals analyse, algebra, statistiek en de basis vormen voor AI en machine learning in het bijzonder, kiezen we bewust om die verschillende disciplines te integreren in één opleiding.”

Internationale samenwerking

Voor de oprichting van deze unieke opleiding in Vlaanderen werkt de VUB nauw samen met de Université de Cergy-Pontoise in Parijs. Die biedt al sinds vorig jaar een opleiding data science aan­. In het kader van die samenwerking kunnen VUB-studenten aan het einde van hun bachelor­opleiding aansluiten bij het vierde en laatste jaar van de opleiding in Parijs.

De bachelor “Wiskunde en Data Science” gaat aan de VUB officieel van start in september 2020. Dit academiejaar worden de wiskundige aspecten van data science wel al opgenomen in het curriculum. De VUB is daarmee de eerste universiteit in Vlaanderen die data science in haar wiskunde opleiding opneemt.