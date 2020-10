VUB schenkt 25.000 euro aan UZ Brussel voor verbetering emotioneel en psychologisch welzijn van medewerkers JMBB

09 oktober 2020

15u38 0 Brussel ‘#VerzorgDeVerzorgers’ – een fondsenwervingsactie van de VUB Foundation op initiatief van rector Caroline Pauwels – leverde 25.000 euro op voor de verbetering van het emotionele en psychologische welzijn van de medewerkers van het UZ Brussel.

Vanochtend overhandigde VUB-rector Caroline Pauwels de cheque aan Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

Met de opgehaalde fondsen wordt er ingezet op de psychologische ondersteuning van de zorg- en onderhoudsmedewerkers in het UZ Brussel. Villa Samson werd omgetoverd tot een veilig oord waar ze kunnen bekomen van alle druk en emoties, die hoog zijn opgelopen sinds de aanvang van de coronacrisis.

PTSS

Dr. Karen Pien, Medical Information Manager bij het UZ Brussel, luistert samen met een team van klinisch psychologen naar de persoonlijke ervaringen van de medewerkers. Ze zijn alert voor signalen van stress en angst, en helpen de mensen die er nood aan hebben om beter om te gaan met de druk en emoties.

“Ik ben zelf ervaringsdeskundige van het post-traumatische stresssyndroom. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis heb ik prof. dr. Noppen uitgelegd wat ik dacht dat écht nodig was: een plaats waar in alle rust en kalmte kon gewerkt worden aan de geestelijke gezondheid van de zorg- en onderhoudsmedewerkers van het UZ Brussel. Die plek werd Villa Samson. Iedereen die naar ons komt mag zijn verhaal uitgebreid vertellen. Wij bieden een luisterend oor en zetten daarna in op zogenaamd ‘grondwerk’: enerzijds stimuleren we zelfzorg en anderzijds voeren we trauma release-oefeningen uit”, vertelt Dr. Karen Pien.