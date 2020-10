VUB schakelt vanaf maandag over op code oranje: “Code rood in de toekomst moeilijk te vermijden” JMBB

13 oktober 2020

18u03 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel schakelt vanaf maandag 19 oktober over op code oranje.

Bij code oranje mag een op vijf plekken ingenomen worden en moet iedereen een mondmasker dragen. Bij practica en labo-oefeningen mogen alle plekken in het lokaal wel bezet zijn en moet iedereen een mondmasker dragen. “Het snel stijgend aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in het land en Brussel hebben tot deze beslissing geleid", reageert woordvoerder Sicco Wittermans van de VUB. “We schakelen over op code oranje om de aanwezigheid van studenten en personeel op de campus te verminderen.”

De VUB houdt daarbij ook sterk rekening met het feit dat code rood in Brussel moeilijk te vermijden is. De VUB trapte het academiejaar af in code geel en wou die situatie zo lang mogelijk aanhouden.