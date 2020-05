VUB palmt Museum voor Kunst en Geschiedenis in voor examens JCV

26 mei 2020

14u37 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel organiseert vanaf 1 juni opnieuw examens en zoekt daarvoor massaal veel ruimte. Niet alleen sporthallen worden ingepalmd, maar ook originele locaties als het conventie¬centrum Square op de Kunstberg en het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark.

De extra ruimtes zijn nodig zodat de coronamaatregelen rond afstand gevolgd kunnen worden. “De locaties bieden voldoende ruimte om de sociale afstand maximaal te garanderen, zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en worden na elke examensessie grondig gereinigd en ontsmet”, zo laat de VUB weten. De VUB voorziet daarnaast op zijn campussen in Etterbeek en Jette ook extra ruimte in sporthallen en practicumzalen.

De extra locaties in de stad worden wel alleen gebruikt als er geen alternatief voorhanden is. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op alternatieven, zoals opdrachten die thuis kunnen worden gemaakt, mondelinge examens via tele-conferencing of online schriftelijke toetsen.

Mild zijn

De samenwerking met Square en het Museum voor Kunst en Geschiedenis, dat pas op 30 juni opnieuw opent, moet die twee instellingen ondersteunen nu zij weinig of geen bezoekers krijgen. “We zijn onze externe partners dan ook erg dankbaar dat we van hun gebouwen gebruik mogen maken”, zegt Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert. “Een examen doen in een museum, daar kun je zelfs in normale tijden alleen maar van dromen. Ik hoop dat onze studenten er door geïnspireerd worden en mooie examenresultaten neerzetten.”

De VUB wil vooral vermijden dat studenten door de coronacrisis langer moeten studeren. “Alle docenten hebben zich daar de voorbije weken hard voor ingezet”, zegt Danckaert. “De rector en ikzelf hebben ook een boodschap naar alle VUB-docenten gestuurd. Daarin hebben we benadrukt dat we net nu ons vertrouwen in onze studenten bevestigen en mild moeten zijn. Dat is wat we vandaag allemaal moeten doen: mild zijn voor onszelf en voor de anderen.”