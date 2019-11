VUB opent AI Experience Center voor bedrijven en non-profit JCV

21 november 2019

15u56 1 Brussel De Vrije Universiteit Brussel wil meer bedrijven en organisaties kennis laten maken met de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie (AI) en Robotica. De universiteiten opent daarom donderdag zelf een Experience Centrum, vlak naast haar campus in Elsene.

Het centrum richt zich op bedrijven, tech-ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers. “We merken dat de kloof tussen organisaties die wel met artificiële intelligentie bezig zijn en diegenen die er huiverachtig tegenover staan, steeds groter wordt”, zegt Hans De Canck, de manager van het centrum. “Daarom willen we hier een eerste kennismaking opzetten om de koudwatervrees weg te nemen. Niet alleen voor bedrijven. AI zal zo veel kansen bieden voor de werkomgeving van de toekomst, dat ook vakbonden er bijvoorbeeld baat bij hebben.”

Prothese

Een praktisch voorbeeld van de impact van AI zit bij protheses. “Wie een been verliest, krijgt kan een prothese krijgen die door motortjes aangedreven wordt”, zegt De Canck. “Een algoritme kan dat van de patiënt ‘leren’ hoe die loopt. Zo werkt de prothese steeds beter. Het zelfde zie je ook bij zogenaamde ‘smart grids’ voor energie. Een algoritme kan daar aanleren hoe de elektriciteit het best verdeeld wordt en hoe het best de wensen van iedere gebruiker gerespecteerd worden.”

Het AI Experience Center is opgericht door vier VUB-onderzoeksgroepen: het Artificial Intelligence Lab, Brussels Human Robotic research center (BruBotics), Studies in Media, Innovation and Technology (SMIT) en Department of Electronics and Informatics (ETRO). “In totaal hebben we hier meer dan 200 mensen die meewerken”, zegt De Canck. “We hebben hier zo veel kennis in huis dat het niet meer dan normaal leek om die te bundelen en daarmee naar buiten te komen.”