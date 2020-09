VUB opent academiejaar op zes locaties en richt noodfonds voor studenten op JMBB

22 september 2020

18u16 0 Brussel Onder de noemer ‘De wereld heeft je nodig' is het academiejaar van de VUB vanmiddag op gang getrapt. Dat deed de universiteit op zes verschillende locaties tegelijkertijd.

De feestelijkheden begonnen met een pakkend moment: het VUB/ULB-eredoctoraat voor Koenraad Tinel en Simon Gronowski, twee kinderen van de oorlog: de ene is de zoon van een Vlaamse nazi, de andere was tijdens de oorlog een joods jongentje. De VUB zet niet alleen hun vriendschap en leven met het eredoctoraat in de verf, maar vooral de activiteiten die ze ontplooien om jongere generaties bewust te maken van de gevaren van onverdraagzaamheid en racisme.

Ook verschillende gesprekken met profs en studenten op allerlei locaties maakten deel uit van het programma: zo was er een gesprek met professor Dirk Devroey, decaan van de geneeskunde- en farmaciefaculteit, en Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. De ene onderstreepte het dichter naar elkaar toegroeien van het zorgpersoneel door corona, de andere benadrukte de doelgerichte maar niet evidente switch die zijn ziekenhuispersoneel aan het begin van de uitbraak in maart moest maken.

Noodfonds

In de Ancienne Belgique nam Caroline Pauwels ten slotte het woord om het beleidsplan voor haar tweede termijn uit de doeken te doen. Ze wil van de VUB meer dan ooit een universiteit maken die haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, sterker verankerd is in Brussel en Europa, en werkt volgens de bestaande principes van de Verlichting: kritisch denken, vrij onderzoek en radicaal humanisme.

Voorts lanceerde de rector het ‘VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten’, dat extra financiële, materiële en psychologische ondersteuning voorziet voor studenten aan de VUB die daar nood aan hebben. Bestaande instrumenten zoals studietoelagen en sociale voorzieningen blijken namelijk onvoldoende of ontoereikend: “Ik ben ervan overtuigd dat dit een slimme investering is die ons uiteindelijk als samenleving allemaal aanbelangt”, aldus de rector. “Talenten ontwikkelen is onze sterkste troef. Maar als studenten het moeilijk hebben dan volstaan talent, inzet en toewijding soms niet om een diploma te behalen. Om gelijke onderwijskansen te waarborgen zijn bijkomende middelen nodig en daarvoor gaan we voor dit Noodfonds een beroep doen op particulieren, bedrijven en instellingen”, zo stelt rector Caroline Pauwels.