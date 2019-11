VUB-onderzoeker probeert vulkaanuitbarstingen te voorspellen met scans JCV

14 november 2019

17u37 0 Brussel Vulkanoloog en onderzoeker Sam Poppe heeft dankzij het gebruik van CT-scans een betere inkijk gekregen in de magmaverplaatsingen die vooraf gaan aan een vulkaanuitbarsting.

Het onderzoek van de vulkanoloog aan de Vrije Universiteit Brussel startte al in 2014 en nu promoveert hij er ook mee. Poppe bestudeerde voor zijn onderzoek niet alleen vulkanen in Oslo en op het eiland La Réunion maar simuleerde ook magmaverplaatsingen in zijn labo en nam hiervan CT-scans.

Het zijn immers de ondergrondse verplaatsingen van magma die de aardkorst vervormen, aardbevingen veroorzaken en uiteindelijk leiden tot een uitbarsting. “Magma legt ondergronds een hele route af”, zegt Poppe. “Via satellietbeelden zien we wel waar magma de aardkorst vervormt, maar eigenlijk weten we te weinig over hoe magma zich voortbeweegt vóór het aan het aardoppervlak uitbreekt. Als je die info hebt, kan je bijvoorbeeld beter gaan inschatten hoe dicht magma onder de aardkorst zit en wanneer je een uitbarsting kan verwachten.”

Zand en siroop

Poppe ontwikkelde een laboratoriummodel waarbij hij een mengsel van silica-zand en gipspoeder gebruikte om de aardkorst na te bootsen. Daarin spoot Poppe tijdens korte experimenten een soort pannenkoekensiroop. Die gedraagt zich immers ongeveer op dezelfde manier als magma.

Door van het experiment ook CT-scans te nemen, maakte Poppe het verschil. Uit de scans blijkt dat de vervormingen en barsten van de aardkorst op een complexere manier worden veroorzaakt dan voordien werd aangenomen.

Poppe trekt binnenkort naar Penn State University in de VS waar hij de computermodellen die vulkaanuitbarstingen voorspellen, wil helpen verfijnen. “Uit mijn labo-experimenten blijkt dat de computermodellen die we nu gebruiken niet complex genoeg zijn om uitbarstingen op een nauwkeurige manier te voorspellen”, zegt Poppe. “In Pennsylvania zijn onderzoekers bezig die modellen op punt te stellen. Dus daar ga ik naartoe.”