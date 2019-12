VUB neemt uitwisselingsproject voor jonge mediamensen op zich JCV

11 december 2019

17u08

Bron: Belga 0 Brussel Het onderzoekcentrum imec-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel gaat in samenwerking met Fondation EURACTIV het project Stars4Media coördineren. Dit nieuwe Europese uitwisselingsproject voor jonge mediaprofessionals die voor vernieuwing in de sector moeten zorgen.

Stars4Media moet een honderdtal jonge mediaprofessionals die over twee tot tien jaar ervaring beschikken de kans te bieden om gedurende 12 maanden met anderen samen te werken rond gezamenlijke innovatieve projecten.

Het uitwisselingsplatform staat open voor journalisten, grafisch ontwerpers, ontwikkelaars en managers voor sociale media, producten of marketeers. Nog tot en met 20 januari 2020 kunnen jonge mediaprofessionals solliciteren voor het project door ideeën aan te dragen binnen één van de vier volgende thema’s: constructieve journalistiek, fact-checken, data-journalistiek en kunstmatige intelligentie/taaltechnologieën.

Na een voorselectie volgt er van 3 tot 6 maart 2020 in Brussel het matchmaking event ‘Europe’s media lab’. Daar worden ook de mediabedrijven betrokken en kunnen ze hun problemen voorleggen. “Het is een soort Erasmus uitwisselingsprogramma voor mediaprofessionals, maar wil veel meer realiseren dan een korte uitwisseling. Het wil innovatie tussen Europese mediabedrijven stimuleren. Het belangrijkste is dat de bedrijven een specifiek probleem voor hun media identificeren en dan samen oplossen. In de eerste call vragen we dat de bedrijven samen aan de slag gaan rond twee centrale thema’s: vertrouwen in de media en gebruik van data in de media”, zegt professor Luciano Morganti, promotor van het project.