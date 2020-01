VUB maakt zich op voor tweede cyclocross JCV

02 januari 2020

15u23 0 Brussel Komende zondag is de campus van de VUB en de ULB opnieuw het toneel van de Brussels Universities Cyclocross. Op de wedstrijd worden duizenden bezoekers verwacht.

Zondag vindt de 7de manche van de DVV Verzekeringen Trofee plaats. Het parcours daarvan loopt dwars over de campus van beide universiteiten. Bij de eerste editie van vorig jaar daagden 5.000 mensen op en dit jaar worden er opnieuw duizenden bezoekers verwacht. Vorige jaar was Mathieu van der Poel heer en meester op de universiteitencross. Het bezoekersaantal krijgt een duwtje in de rug want er zijn gratis tickets voor alle studenten, alumni en personeelsleden.

De VUB reikt ook prijzen uit aan de winnaars van de veldritten. De winnaar en winnares van de dames en heren junioren en de beloften krijgen elk een jaar gratis studeren aangeboden, ter waarde van het inschrijvingsgeld. Ze krijgen daarbij begeleiding binnen het topsport- en studieprogramma van de VUB. De winnaar en winnares van de elite mannen en vrouwen krijgen elk een hoogtestage in de VUB-klimaatkamer met begeleiding door het Brussels Labo voor Inspanning en Topsport.