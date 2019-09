VUB lanceert gloednieuw keuzevak voor alle studenten over duurzaamheid SZM

09 september 2019

18u29 0 Brussel Vanaf dit academiejaar kunnen alle bachelorstudenten van de Vrije Universiteit Brussel voor het eerst het keuzevak “Interdisciplinary Course on Sustainability” volgen. Deze nieuwe Engelstalige cursus gaat over duurzaamheid in verschillende disciplines en komt er na het succesvolle tweedaagse klimaatbootcamp van eerder dit jaar.

Initiatiefneemster prof. Cathy Macharis en co titularis dr. Waldo Galle willen jongeren zo via theorie en praktijk de nodige kennis en tools aanreiken om duurzame verandering te realiseren. De lessen bestaan uit een reeks lezingen van academische experts, waaronder VUB-professoren, ondernemers en beleidsmakers en dat over verschillende facetten en thema’s binnen duurzaamheid. Onder meer klimaat(verandering), productie, mobiliteit, energie, beleid, ondernemen, samenleving en gezondheid komen aan bod. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan verschillende modellen voor duurzame verandering.

Bovendien zullen de studenten in opdracht van een bedrijf, non-profitorganisatie en beleidsagentschap een oplossing zoeken voor een duurzaamheidsuitdaging waar zij mee worden geconfronteerd. De VUB werkt hiervoor samen met partners in en rond Brussel. “Onze studenten van vandaag zijn de change-makers van morgen”, zegt prof. Cathy Macharis. “Met deze bedrijfsopdracht willen we hen al eens laten proeven van wat er zich vandaag in onze samenleving afspeelt en hen zelf eigenzinnige oplossingen laten bedenken.”