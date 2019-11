VUB is eerste ‘Meelevende Universiteit’ van Europa: “We willen studenten troost bieden in tijden van verlies” SHVM

19 november 2019

15u00 1 Etterbeek VUB-rector Caroline Pauwels en voorzitter Eddy Van Gelder van de VUB hebben dinsdag een internationale intentieverklaring ondertekend waarbij de universiteit uitgeroepen wordt tot ‘Meelevende Universiteit.’ Dat wil - simpel gesteld - zeggen dat de universiteit medewerkers, studenten en hun families steun wil bieden in tijden van ernstige ziekte of een overlijden. De school wil daarmee de eerste medelevende universiteit van Europa tegen 2021. Om het charter al meteen in de praktijk om te zetten, werd er op campus Etterbeek een monument ingehuldigd, die de naam Monument van Troost kreeg.

Met de ondertekening van het Compassionate Universities-charter geeft de rector, samen met alle leden van de faculteiten, studenten, medewerkers, vakbonden en het universitair ziekenhuis haar doel om van de school een warme en open plek te maken, concreet vorm. Dat betekent dat de VUB erkent dat situaties van ernstige ziekte, sterven en verlies deel uitmaken van de dagelijkse realiteit binnen de universitaire gemeenschap en ervoor zorgt dat mensen en hun familie in deze situaties zich gesteund en niet geïsoleerd voelen.

Doelstellingen

In het charter staan enkele doelstellingen beschreven die die erkenning voelbaar zullen maken. Zo vinden er in de toekomst tentoonstellingen, debatten, lezingen en theatermomenten plaats die de ervaringen van een ernstige ziekte, een overlijden en een verlies zichtbaar maken. Daarnaast zullen leidinggevenden en docenten via opleiding en coaching aangemoedigd worden om oog te hebben voor de impact van ingrijpende situaties waar ze persoonlijk, via hun medewerkers of studenten mee te maken krijgen. Een andere doelstelling van het charter is een plek en moment inrichten waarop de herdenking van overlijden en verlies kan plaatsvinden. En dat puntje kon dinsdag alvast afgevinkt worden dankzij het Monument van Troost.

Aanslagen

Het idee komt voor een groot deel ook voort uit de persoonlijke levenssfeer van Pauwels. “Ik kreeg jammer genoeg meermaals te maken met ziekte of overlijden van ouders , zussen of broers van collega’s en van studenten. Toen Viviane Jonckers en ik onszelf kandidaat stelden tijdens de rectorverkiezingen, werden we geconfronteerd met de aanslagen van 22 maart 2016, die ook onze universitaire gemeenschap hebben getroffen. Op het moment dat ik tot rector benoemd werd, vernam ik over de ziekte van voormalig rector Paul De Knop (melanoomkanker, red.). Dan zoek je troost bij elkaar, op een plek, in een tekst of in de kunst. Daarom ben ik dan ook zeer verheugd dat we vandaag op onze campus zo’n plek hebben waar kunst een troost kan bieden voor iedereen die het nodig heeft.”

“Op deze plek geven we lijden, troost en verwerking een plaats in het hart van onze universitaire gemeenschap, die 16.000 studenten telt. Mijn doel was altijd om van de VUB een warme en open gemeenschap te maken en daar hoort medeleven bij”, voegt de rector er nog aan toe.

Spaanse politieagent

Kunstenaar Philip Aguirre, die het monument creëerde, presenteerde tijdens de aankondiging persoonlijk zijn werk en deelde zijn bron van inspiratie. “Het beeld is gebaseerd op een foto die genomen is tijdens de grote vluchtelingenstroom op de Middellandse Zee vanuit de Straat van Gibraltar. Op de foto zie je een Spaanse politieagent die op het strand van Tarifa een zwarte drenkeling warm houdt met een deken. Dat beeld raakte me meteen. Mijn vader is zelf een bootvluchteling geweest tijdens de Spaanse Burgeroorlog en kwam als kind aan in België. Daarom dat het me ook zo raakte. Ik voelde dan ook de drang om er een monument van te maken. Het feit dat mijn werk nu een functie krijgt, is het mooiste wat een kunstenaar kan overkomen.”