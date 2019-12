VUB helpt collega’s in Bhutan met studiebegeleiding: “Kunnen nog wat leren van de boeddhistische houding” JCV

02 december 2019

17u07 0 Brussel Studenten hebben hulp nodig met hun problemen. Dat geldt niet aleen in Brussel, maar ook op het dak van de wereld. De Vrije Universiteit Brussel heeft daarom een project in Bhutan lopen om ook daar een studiebegeleidingsdienst te helpen uitbouwen. Eva Vantournhout en Katrien Vanderstappen van de studiebegeleidingsdienst trokken daarom naar de Himalaya om hun collega’s op te leiden.

De Royal University of Bhutan (RUB) werkt samen met universiteiten uit Porto, Birmingham en die uit Brussel om zijn eigen systeem van studiebegeleiding op poten te zetten, met de steun van de Europese Unie. “Net als in België is de vraag de laatste jaren toegenomen”, zegt Vantournhout. “De maatschappij is er hiërarchischer georganiseerd en er is minder een cultuur om over gevoelens te praten. Daarnaast wordt de studierichting sterk bepaald door waar je goed op scoort in een test. Maar dat is niet noodzakelijk wat de studenten zelf graag doen. De studies worden volledig gefinancierd door de overheid dus er komt zeker druk voor de studenten bij kijken.”

Bruto Nationaal Geluk

Vantournhout en Vanderstappen zijn al een jaar in de weer met het project. “Bhutan zet heel sterk in op wat ze Bruto Nationaal Geluk noemen", zeggen ze. “Daarom willen ze studiebegeleiding opstarten aan hun colleges. Zij noemen dat dan ‘happiness and wellbeing centres’. Wij helpen hen daarin door een handleiding te schrijven en door ter plaats de mensen te gaan opleiden. Dat is wat we vorige maand gedaan hebben.”

De bedoeling is om bij elk onderdeel van de RUB een eigen centrum te helpen opzetten. “Studenten moeten daar een vertrouwenspersoon krijgen”, zegt Vanderstappen. “Dat maakt het makkelijker om op hen af te stappen dan bijvoorbeeld een docent. Zij moeten hen dan helpen met begeleiding naar de arbeidsmarkt en met tijdsmanagement. Anders dan hier verwacht de universiteit dat je 90 procent van de lessen bijwoont. Veel studenten hebben het dan ook moeilijk om hun tijd goed in te delen.”

Relativeren

Ondanks de verschillen verliep het contact altijd goed. “Het zijn heel open en wereldse mensen", zeggen Vantournhout en Vanderstappen. “We hebben er ook deelgenomen aan een soort mindfulness-cursus. We kunnen nog iets leren van de boeddhistische houding om dingen los te laten en te relativeren. Al is daar ook een andere kant aan. Een overlijden zullen ze heel snel beschouwen als een onderdeel van het leven. Dat is natuurlijk zo, maar dat wil niet zeggen dat je niet mag rouwen.”

Vantournhout en Vanderstappen kregen een 25-tal begeleiders onder hun hoede. “Een heel jonge groep van mensen”, zeggen ze. “In het begin wat gereserveerd, maar met veel humor eens ze loskwamen. Zij zullen in elk van de negen colleges een centrum opstarten. De bedoeling is dat we bij de VUB drie daarvan voor onze rekening nemen. In Augustus gaan we dan nog eens naar Bhutan voor een evaluatie.”

De VUB-begeleidsters brachten in totaal drie weken in het land door. “Het is het enige CO2-neutrale land ter wereld en dat merk je", zegt Vantournhout. “Wat zij file noemen is voor ons twee keer niks. De natuur en de omgeving is prachtig. Je merkt wel dat het land op een kantelpunt staat tussen westerse invloed en de eigen tradities. Daarom vinden ze het heel belangrijk om vast te houden aan hun eigen normen en waarden. Om maar een voorbeeld te geven: iedere student is verplicht om in traditionele kledij naar de lessen te komen.”