VUB-gastdocent Djalali terug in Evin-gevangenis SZM

09 augustus 2019

10u07 0 Brussel Ahmadreza Djalali, de VUB-gastdocent gespecialiseerd in rampengeneeskunde is terug overgebracht naar de gevangenis van Evin in Iran. De man werd eind juli geblinddoekt en naar een onbekende locatie gebracht. Niemand wist waar hij was, maar zijn vrouw bevestigt dat hij sinds woensdagavond terug in de gevangenis is.

Djalali wordt in Iran beschuldigd van spionage. In april 2016 werd hij gearresteerd toen hij op werkbezoek was naar een Iraanse universiteit. Hij werd er gefolterd en gedwongen om te bekennen van spionage en kreeg bovendien geen advocaat. In oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de doodstraf en sindsdien verblijft Djalali in erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis van Evin in Teheran.

Eind juli werd professor Djalali geblinddoekt en naar een onbekende locatie gebracht. Er werd gevreesd voor de uitvoering van zijn doodsstraf en Amnesty protesteerde afgelopen dinsdag aan de ambassade van Iran in Brussel. De echtgenote van de Iraans-Zweedse arts, die korte telefoongesprekken met haar man kan voeren, deelde donderdag mee dat Djalali woensdagavond in de gevangenis van Evin is teruggebracht. Hij werd naar de geheime locatie gebracht om nieuwe bekentenissen af te leggen.

Amnesty International reageert opgelucht maar benadrukt dat de situatie van de man nog steeds penibel is. “We weten gelukkig weer waar professor Djalali zich bevindt, maar daarmee is het werk uiteraard niet ten einde”, zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen. “Amnesty zal blijven campagne voeren tot de doodstraf tegen de man wordt vernietigd en hij vrij terug bij zijn gezin kan zijn.”