VUB gaat de mist in op sociale media met BlackLivesMatter-campagne JCV

03 juni 2020

14u23 0 Brussel Pijnlijk moment voor de Vrije Universiteit Brussel op dinsdag. De universiteit postte op Facebook een graphic met de slogan “Welcome B(l)ack” en voor de campagne Blackout Tuesday. Na heel wat tegenwind moest de universiteit de afbeelding echter vervangen.

De fotomontage oogstte veel kritiek in de reacties. De VUB kreeg het verwijt toondoof te zijn met de afbeelding. Na enkele uren werd de afbeelding dan ook vervangen door een ander exemplaar. “Onze FB-posts vandaag waren fout”, zo klonk het in een reactie. “Ze komen extra zwaar aan nu de pijn en het verdriet om dagelijks beleefd en geleefd racisme zo groot zijn. De VUB verontschuldigt zich, trekt hier lessen uit, en zal zelf structureel verder blijven werken aan een samenleving zonder racisme en met gelijke kansen voor iedereen.”

De demarche paste wel degelijk in een actie rond Black Tuesday. Veel mensen en organisaties postten gisteren een zwarte afbeelding op sociale media om hun steun te betuigen na de dood van George Floyd in Minneapolis. Die man werd om het leven gebracht door een politieagent die bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek plaatste. In de VS wordt daarom al dagenlang geprotesteerd tegen racisme en het geweld tegen zwarte Amerikanen.

De post van de VUB schoot duidelijk heel wat mensen in het verkeerde keelgat. “Ondanks onze goede bedoelingen is dat niet goed ontvangen”, zegt VUB-woordvoerder Sicco Wittermans. “Daarom hebben we de afbeelding werd verwijderd en onze excuses aangeboden aan iedereen die zich beledigd voelde.”