VUB, Flanders Make en Audi slaan handen in elkaar voor productie van ventilatoren: “Snel starten om bij tekort te kunnen inspringen” JCV

30 maart 2020

13u54 0 Brussel Ingenieurs van het FabLab Brussels van de Vrije Universiteit Brussel lopen momenteel een race tegen de klok om nieuwe beademingsapparatuur te ontwikkelen. Een eerste prototype is er al en nu heeft ook de Audi-fabriek in Vorst toegezegd om het model in productie te nemen. Donderdag al kan het eerste exemplaar van de band lopen. Tegelijk wordt er gewerkt aan testen en medische keuring.

De Vrije Universiteit Brussel heeft momenteel verschillende projecten lopen die een eventueel tekort aan beademingsmachines moeten helpen opvangen. Een daarvan komt van het FabLab van de universiteit. “Het gaat om een toestel dat we zoveel mogelijk laten lijken op een klassiek beademingstoestel”, zegt Mark Runacres van het FabLab. “Een eerste prototype wordt momenteel getest, onder andere in het UZ Brussel in Jette, en het doet wat het moet doen. Alles is echter heel snel moeten gaan. Normaal heb je bij de productie van dit soort machines een heel aantal stappen die je moet doorlopen, maar daarvan hebben we er hier uiteraard heel wat moeten overslaan.”

De VUB werkt voor het project samen met onder andere Flanders Make en afgelopen weekend klom ook de Audi-fabriek in Vorst aan boord. “Zij zijn een van de beste kandidaten om voor de productie te zorgen”, zegt Runacres. “Die zou als alles goed gaat donderdag al kunnen starten. Als er dan een tekort aan machines komt, en dat is nog niet zeker, moeten we dat kunnen opvangen. Maar als we te lang wachten met produceren, dan raken we achterop.”

Duikmasker

Een andere project waar de VUB aan meewerkte pakt het op een originele manier aan. Een team van VUB Brubotics ontwikkelde een noodmasker dat gemaakt wordt op basis van een duikmasker van Decathlon dat via een kunststof connector met een medische filter is verbonden. “Dat type van medische filter gebruikt men vooral om bacteriën en virussen op ademhalingsapparaten te filteren”, zeggen de onderzoekers. “Omdat niet-dringende operaties uitgesteld zijn, blijven sommige ziekenhuizen met een teveel aan dergelijke filters achter. Met onze oplossing optimaliseren we die middelen.”

Het masker moet vooral helpen om medisch personeel te beschermen, al is het door zijn vorm niet meteen geschikt om lang te dragen. “Men moet het masker eerder zien als een tijdelijke, pragmatische oplossing in een periode van crisis”, aldus nog de onderzoekers. Momenteel worden er in samenwerking met de ULB al gewerkt aan de productie van 500 stuks.