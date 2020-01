VUB en ULB werken samen met Actiris diversiteitsplannen uit JCV

08 januari 2020

17u30 0 Brussel De ULB en de VUB hebben woensdag officieel hun diversiteitsplannen gepresenteerd. Ze werkten daarvoor samen met de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris.

De VUB en de ULB zijn de eerste Brusselse universiteiten die samenwerken met Actiris om meer diversiteit in hun personeelsbeleid te brengen. Het diversiteitsplan van de VUB heet gelijkheidsactieplan en telt 10 punten. Daarvan is er ondertussen al een aantal uitgewerkt. Zo werd er een visietekst en gedragscode opgesteld en een nieuwe website gelanceerd.

Verder kreeg de personeelsdienst een adviseur gelijkheid. “Die moeten mensen bewust maken van discriminatie op basis van geslacht bij aanwervingsprocessen”, zegt Lisa Wouters van het ‘Equality Team’ van de VUB. “Het is niet de bedoeling om iemand met de vinger te wijzen, maar we moeten die op een positieve manier onder de aandacht brengen. We zorgen er ook voor dat vacatures zo opgesteld worden dat mensen met een migratie-achtergrond zich welkom voelen. Het is belangrijk dat onze studenten rolmodellen hebben bij het personeel.”

Een ander onderdeel van het plan is een screening van de leerstof. “We bekijken of er daar meer ruimte is voor diversiteit”, zegt Wouters. “Onze studentenpopulaties wordt zelf steeds diverser, dus je kan het als universiteit niet meer maken om hier niet mee bezig te zijn.”