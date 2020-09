VUB- en ULB-studenten ontvangen diploma dit jaar uitzonderlijk op Brusselse Grote Markt JMBB

07 september 2020

11u49 0 Brussel In de week van 28 september 2020 organiseert de Stad Brussel samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université libre de Bruxelles (ULB) een fysiek, maar veilig afstudeermoment op de Grote Markt voor hun pas afgestudeerden.

Het is de eerste keer dat de Brusselse universiteiten de plechtige proclamatie buiten de campussen houden. “Brussel is de grootste studentenstad van ons land. Onze studenten zijn onze ambassadeurs, de toekomst van Brussel. Ik heb erg met hen meegeleefd toen ik hoorde dat ze het einde van het academiejaar alleen, achter hun computer moesten doorbrengen. Toen ik dan ook hoorde dat hun proclamatie in het gedrang kwam, heb ik meteen beide rectoren gecontacteerd en voorgesteld de proclamatie van de 2020 studenten op de Brusselse Grote Markt te laten doorgaan. Zo geven we onze Brusselse toekomst toch een mooi einde van een erg speciaal academiejaar”, reageert Philippe Close (PS), burgemeester van de Stad Brussel.

Er wordt telkens een groep van maximaal 200 studenten officieel geproclameerd, in open lucht, in het bijzijn van hun professoren en decanen. Op die manier kan de veiligheid gegarandeerd worden. Voor de VUB is dat goed voor in totaal 10 verschillende ceremonies voor een totaal van 1700 studenten, voor de ULB zijn dit 18 ceremonies met een totaal van 3000 studenten. In totaal zullen 4700 studenten hun diploma op de Grote Markt ontvangen, in aanwezigheid van de burgemeester.

Doorzettingsvermogen belonen

Iedere afstuderende mag tot twee andere gasten uit hun bubbel meenemen naar de diploma-uitreiking. Alle aanwezigen moeten verplicht een mondmasker dragen. Ook aan tal van aanvullende veiligheidsmaatregelen is gedacht.

“De lockdown was voor onze studenten geen evidente periode. Lessen en practica gingen in volle eindspurt naar de examens plots digitaal door. Ook het sociaal contact en ontspanning werden abrupt beknot en vervangen door digitale alternatieven. Door de heropflakkering van het virus dreigde voor onze laatstejaarsstudenten de plechtige diploma-uitreiking, wat toch het orgelpunt is van hun studieloopbaan, in het water te vallen. Met dit uitzonderlijke initiatief willen wij deze studenten belonen voor hun doorzettingsvermogen en hun afstuderen gepast vieren. Tegelijk willen we hen aantonen dat we met creativiteit en samenwerking ook minder evidente zaken kunnen realiseren. Dat we deze proclamaties houden in hartje Brussel én samen met de ULB is een prachtig slotstuk van ons jubileumjaar dat we vorig jaar aftrapten in het Jubelpark” zegt rector Caroline Pauwels.

De diploma-uitreiking van de afgestudeerde VUB en ULB studenten van het academiejaar 2020 zal doorgaan in de week van 28 september, tussen 9u tot 19u voor de ULB en van 10 tot 20u voor de VUB. De VUB zal de spits afbijten op maandag 28 en dinsdag 29 september. Op woensdag 30 september is er om 9u een gezamenlijke VUB-ULB proclamatie voor de ingenieursstudenten in aanwezigheid van beide rectoren en de burgemeester. Op donderdag 1 oktober en maandag 5 oktober volgen de proclamaties van de ULB.