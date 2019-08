VUB en ULB openen samen academiejaar 2019-2020 SZM

10u27 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB) zetten vrijdag 20 september met een gemeenschappelijke academische zitting het nieuwe academiejaar in. Dat meldt de website van de VUB woensdag.

De twee vrije universiteiten hebben een gemeenschappelijke oorsprong die teruggaat tot 1834, het jaar waarin Université libre de Belgique werd opgericht door Pierre-Théodore Verhaegen. In 1842 werd de universiteit omgedoopt tot Université libre de Bruxelles (ULB). Op 1 oktober 1969 volgde de afsplitsing van de Vrije Universiteit Brussel.

“In 2019-2020 vieren we daarom een dubbele verjaardag: 185 jaar samen, 50 jaar samenwerken”, luidt het. “Samen zijn we vandaag meer dan ooit verbonden met Brussel. Ons hyperdivers en meertalig stadsgewest is een gedroomd living lab waar we onze studenten en onze onderzoekers maximaal gebruik van laten maken. Die aanpak hebben we weKONEKT.brussels genoemd”, aldus de VUB.

De opening van het academiejaar vindt plaats in het Jubelpark op vrijdag 20 september om 15.30 uur in aanwezigheid van koning Filip.