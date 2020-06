VUB en Odisee hopgeschool willen zo veel mogelijk les geven op hun campussen JCV

20 juni 2020

11u18 0 Brussel Zowel de Vrije Universiteit Brussel als Hogeschool Odisee willen volgend academiejaar zo veel mogelijk fysiek lesgeven. Beide instellingen zullen wel inzetten, op ‘blended learning’, een combinatie van echte lessen en online leren.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) zal vanaf het nieuwe academiejaar 2020-2021 inzetten op “blended learning”, waarbij zowel on campus als online onderwijs wordt gegeven. De focus ligt daarbij op de interactie met de studenten. Om de werkdruk op het personeel beperkt te houden en om de nodige innovaties te ondersteunen, maakt de VUB een extra investering van 1,6 miljoen.

De VUB zet in op zoveel mogelijk onderwijs op campus, maar sommige opleidingsonderdelen zullen onvermijdelijk digitaal aangeboden worden. Om zoveel mogelijk lessen fysiek te laten plaatsvinden, wordt er gezocht naar externe lokalen om fysieke interactie en de Brusselse studentenervaring te maximaliseren. “Indien nodig zal een rotatiesysteem garanderen dat alle studenten, zelfs in grotere groepen, een contact- en campuservaring hebben. Op de campus of bepaalde externe locaties wordt er lesgegeven aan een beperkte groep die iedere week wisselt, terwijl de andere groepen de les online volgen”, klinkt het bij de VUB.

‘Genieten van studentenleven’

Hogeschool Odisee verzekert ondertussen dat het zoveel mogelijk fysiek wil lesgeven op de campussen zelf. Al kan er wel eens een online les tussen zitten. “De basislijn is dat we zoveel mogelijk als het kan op de campus willen lesgeven, met naleving van alle mogelijk richtlijnen. We vinden het wel belangrijk dat studenten echt kunnen genieten van het studentenleven op de campus”, stelt Filip Salmon, diensthoofd communicatie bij Odisee. Is het door omstandigheden, zoals een te klein lokaal, toch nodig om online les te geven, dan gebeurt dat.

Odisee organiseert op 27 juni nog een digitale infodag en op 5 september hoopt het de studenten op de campussen zelf te ontvangen voor een fysieke infodag.