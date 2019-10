VUB breekt taboes met lesmarathon over seksuele beleving SZM

11u24 0 Brussel Hoe is je seksleven? Volgens experten aan de VUB kan het beter. Daarom organiseert de universiteit een 12 uur durende lesmarathon over seksuele beleving. Hierin worden de taboes doorbroken en kunnen leerlingen antwoorden krijgen op vragen die ze ervoor niet durfden stellen. De lesmarathon gaat op woensdag 23 oktober door van 9 uur tot 21 uur op de campus in Etterbeek of je kan het volgen via een livestream.

Het is wetenschapsfilosoof en pedagoog Gustaaf Cornelis die het initiatief nam voor een lesmarathon over de seksuele beleving. Seks lijkt de meeste gewone zaak ter wereld. Maar volgens hem blijven heel wat aspecten van seksualiteit nog steeds in de taboesfeer hangen. “Daardoor ontstaan misvattingen, beleven mensen hun seksualiteit niet ten volle of maken voor anderen de volle seksuele beleving onmogelijk, door opvoeding, door sociale druk, door genitale verminking of door macht.”

Twaalf experten van verschillende universiteiten geven in gewone mensentaal twaalf lessen van drie kwartier over seks. Daarbij proberen ze de onderwerpen aan te halen die in de Seksuele Opvoeding-les vaak onuitgesproken bleven. De lessen zijn ook gebracht op het niveau van de derde graad secundair onderwijs. Scholen kunnen zich online inschrijven en de lessen op de campus of via een livestream volgen.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: ‘Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat kan je doen?’, gebracht door Ines Keygnaert van de UGent. VUB- filosoof Jean Paul Van Bendegem spreekt over de intieme relatie tussen seks én ... wiskunde en Muriel Lahor van de VUB heeft het over: ‘Help! My teacher is a (M/D)ILF!’

Voor het volledige programma en inschrijvingen, kan je op de website van de VUB terecht.