VRT op zoek naar nieuw ontwerp voor nieuwbouw JCV

04 november 2019

17u23 1 Brussel De VRT gaat op zoek naar een nieuw ontwerp voor haar nieuwbouw aan de Reyerslaan. De omroep zet met onmiddellijke ingang de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs die het oorspronkelijke ontwerp tekenden.

De beslissing komt er door budgetzorgen bij de VRT. Het contract met de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group wordt verbroken omdat de VRT twijfelt dat ze het nieuwe gebouw binnen het afgesproken budget kan neerpoten.

De directie noemt de budgetoverschrijding “onaanvaardbaar”. “Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt”, klinkt het.

Verloren werk

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) betreurt de de stopzetting van de samenwerking. “Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat”, reageert minister Dalle teleurgesteld. Maar hij toont ook begrip. “Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden.”

De VRT hakte in 2012 de knoop door om een nieuwbouw te zetten op de huidige site aan de Reyerslaan in Schaarbeek. In 2015 werd gekozen voor het huidige team architecten, die het definitieve ontwerp vorig jaar bekendmaakten. Maar in een bericht van De Tijd van enkele weken geleden lekte uit dat deze zomer een clash was ontstaan tussen de VRT-top en het architectenteam over de oplopende kosten. De offertes van aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro hebben bedragen, wat fors meer is dan de beoogde 150 miljoen euro.