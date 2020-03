Vrouwenmars Brussel loopt uit de hand: agent in burger deelt rake klap uit aan manifestante SHVM

09 maart 2020

11u39 0 Brussel De vrouwenmars die afgelopen zondag in Brussel heeft plaatsgevonden, blijft bij heel wat manifestanten nazinderen. Volgens getuigen zou de politie er hardhandig hebben opgetreden nadat zo’n tachtig betogers vandalisme pleegden. Op beelden is nu te zien hoe een agent in burger een jonge vrouw vol in het gezicht slaat.

De vrouwenmars in Brussel, waarbij zo’n 6.300 mensen aan deelnamen, verliep niet zoals verwacht. De mars verliep een hele tijd zonder incidenten, maar op het einde liep het mis. “Ongeveer tachtig deelnemers zijn door het centrum van de stad getrokken, en lieten op verschillende plaatsen graffiti achter”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Ze speelden kat en muis met de agenten.”

Een manifestante kreeg het zwaar aan de stok met een agent. Op videobeelden is te zien hoe de agent, in reactie op een klap die de vrouw eerst uitdeelde, de manifestante in het gezicht slaat. Volgens de maker van de beelden brak de agent daarbij de tanden van de vrouw.

Proces-verbaal

De politie onderzoekt momenteel het hele voorval. “We hebben een proces-verbaal opgesteld voor wat er zondag gebeurd is”, zegt woordvoerder Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Onderzoek zal moeten uitwijzen of het gebruik van dwang opportuun was, aangezien de slag in een reactie komt op iets anders. Of de persoon in kwestie klacht indient of niet, de gebruikte dwang door die politieman is al genoteerd in het proces-verbaal en ook dat maakt ook deel uit van het onderzoek.”