Vrouwelijke trampionier van de MIVB krijgt eigen halte JCV SRB

09 januari 2020

13u23 0 Brussel één van de eerste vrouwelijke trambestuurders van Brussel, Jeanne Herreman, heeft in Ukkel haar eigen halte gekregen. De halte kreeg een nieuwe naam als eerbetoon aan deze pionier van de tram.

Herreman werd in 1964, samen met een aantal andere vrouwen, de eerste vrouwelijke trambestuurder van Brussel. Daarvoor was ze al aan de slag als ontvangster en controleur. In juni mag ze samen met een aantal andere vrouwen achter het stuur kruipen van een tram.

Als eerbetoon aan deze pionier kreeg de halte ‘Drie Bomen’ een nieuwe naam: ‘Jeanne Herreman’. De halte ligt vlakbij de oude woonplaats van Herreman in Ukkel.

Herreman vond bij de MIVB ook de liefde, maar helaas zal haar eigen carrière van korte duur zijn. in 1967 neemt ze ontslag om haar 5-jarige dochter bij te staan in haar strijd tegen leukemie. Haar dochter zal die helaas niet winnen. Haar man blijft wel tot aan zijn pensioen bij de MIVB werken.