Vrouw uit Brussel besmet met coronavirus

02 maart 2020

08u14 20 Brussel Een derde besmetting met het coronavirus is vastgesteld in België. Het gaat om een vrouw in Brussel, die terugkwam van een risicogebied. Dat melden de Brusselse autoriteiten maandagochtend. De patiënt vertoont symptomen maar verkeert in een goede algemene toestand. Hij zal thuis in quarantaine blijven.

“Op basis van de nationale procedure en in overleg met Dr. Gerard, infectioloog in het Sint-Pietersziekenhuis (referentiecentrum voor coronavirus), werd besloten dat de patiënt naar huis zou terugkeren met strikte voorzorgsmaatregelen waarbij de patiënt geïsoleerd wordt”, zegt Pascal Devos, woordvoerder van Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron. De patiënt ontving de benodigde apparatuur en voldoende documentatie. De inspectiedienst zal nu op zoek gaan naar alle mensen die onlangs in contact met haar kwamen, vragen of ze gezond zijn en hen verzoeken om hun lichaamstemperatuur twee maal per dag te meten. Zodra ze koorts hebben, moeten ze zich isoleren en contact opnemen met hun huisarts om de situatie met hen te beoordelen. “Op die manier kunnen we de verspreiding van deze epidemie beperken op de meest effectieve manier.”

Maron activeerde afgelopen weekend, in samenwerking met Risk Management Group, fase 1 van de noodplannen van het ziekenhuis. “De Brusselse ziekenhuizen zijn klaar in geval van een toestroom van patiënten die zich moeten laten screenen of behandeld moeten worden.”

Mensen die ze denken besmet zijn, nemen best eerst telefonisch contact op met hun huisarts alvorens ze zich in de wachtkamer van hun huisarts of in het ziekenhuis begeven, zodat er geen andere personen besmet kunnen raken. Mensen die geen huisarts kunnen bereiken, kunnen ook terecht op het nummer 02/201.22.22 of op doctorbrussels.be

