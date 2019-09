Vrouw sterft op verjaardag op trein SVM

11 september 2019

09u00

Bron: La Capitale 0 Molenbeek De 46-jarige Marie-Louise T. uit Molenbeek liet op 10 september, de dag van haar verjaardag, het leven op de trein. Marie-Louise zou die dag haar tante bezoeken in Bergen, maar kwam nooit aan.

De vrouw, moeder van twee kinderen, nam de trein van Brussels Airport naar Bergen richting haar tante om haar verjaardag te vieren. Op de trein stuurde ze nog een berichtje naar haar familie dat ze onderweg was. Later werd Marie-Louise teruggevonden in het eindstation. Het treinpersoneel belde onmiddellijk de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.

Volgens haar broer zou de vrouw geen gezondheidsproblemen hebben gehad. Wel zou ze lijden aan een te hoge bloeddruk, waarvoor ze medicatie kreeg. Die medicatie zou ze de laatste maanden niet meer hebben ingenomen.

Omdat de reden van het overlijden nog steeds onbekend is, vraagt de familie een autopsie aan.