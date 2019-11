Vrouw steekt man dood in Schaarbeek SHVM

18 november 2019

08u06

Bron: La Capitale 0 Schaarbeek Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag neergestoken door zijn vriendin in zijn appartement. Daarbij kreeg hij verschillende messteken toegediend. Zijn lichaam werd diezelfde nacht nog teruggevonden.

De feiten speelden zich af in een appartement in de Adolphe Marbotinstraat in Schaarbeek. Een verdachte werd diezelfde nacht gearresteerd door de politie. Het parket kwam samen met de gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter ter plaatse.

Voorlopig wenst het Brussels parket nog geen uitspraken te doen over de relatie tussen de vrouw en de man. Zondagvoormiddag werd de vrouw door de onderzoeksrechter ondervraagd. Die besliste om haar onder aanhoudingsmandaat te plaatsen wegens poging tot doodslag.