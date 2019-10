Vrouw pleegt diefstallen door zich uit te geven als agente SHVM

03 oktober 2019

16u49 2 Etterbeek De politiezone Montgomery, die instaat voor de gemeenten Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe, waarschuwt op haar Facebookpagina voor een vrouw die doet alsof ze agente is in Etterbeek. Op die manier besteelt de vrouw haar slachtoffers.

Vijf burgers dienden dinsdag een klacht in bij de politie omtrent een dievegge die op sluwe wijze mensen besteelt. De vrouw telefoneert met een onbekend nummer en stelt zich voor als politieagente in Etterbeek. Ze verklaart dat ze op zoek is naar inbrekers en vraagt haar slachtoffers om geld en juwelen op een afgesproken plaats te leggen, zogezegd om een dievenval op te zetten. Later komt de nep-agente ter plaatse en gaat ze aan de haal met het geld en de sieraden. Daarnaast probeert de valse agente geheime pincodes van bankkaarten te ontfutselen.

De daderes werd tot op heden nog niet gevat. Volgens woordvoerder Wout Monteyne van de politiezone Montgomery onderzoekt de lokale recherche de hele situatie en wie er achter deze dieventruc zit.

De politie adviseert om nooit vragen over waardevolle voorwerpen of geld te beantwoorden.