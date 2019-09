Vrouw opgepakt voor brandstichting politievoertuigen SRB

10 september 2019

De lokale politie van Sint-Gillis heeft maandagavond een vrouw opgepakt die vorige week een politievoertuig in brand zou hebben gestoken. Ze wordt ook verdacht van twee mislukte pogingen tot brandstichting van een legervoertuig en een politiewagen en in de buurt van de Zuidmarkt.

Een ploeg van de lokale UNEUS-brigade arresteerde A.V. (47) gisterenavond in Sint-Gillis. De speurders kwamen de verdachte op het spoor na analyse van camerabeelden en getuigenverklaringen.

De eerste wagen die donderdag in brand werd gestoken was er een van de UNEUS-ploeg. Enkele dagen later mislukten twee pogingen om een voertuig van het leger en een politievoertuig aan de Zuidmarkt in brand te steken. Getuigen konden in beide gevallen snel ingrijpen, maar de brandstichter kon telkens ontkomen.

Het Brussels parket bevestigt de arrestatie en zegt dat de verdachte vandaag nog voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter. “Over haar motief bestaat nog geen duidelijkheid.”