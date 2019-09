Vrouw opgepakt die schoolbegeleidster aanviel in Brussel SVM

03 september 2019

20u18

Bron: Belga 0

Een begeleidster van het Institut des Arts et Métiers (IAM) in Brussel is dinsdag aangevallen door de moeder van een leerlinge. Dat meldt het Brusselse parket. De moeder is opgepakt en is dinsdagnamiddag verhoord. Ze wordt woensdag voorgeleid bij een parketmagistraat.

Het incident deed zich voor toen de moeder zich op de school aanbood om haar dochter opnieuw in te schrijven. De vrouw gedroeg zich daarbij verbaal bijzonder agressief, waarop het personeel de moeder verzocht de school te verlaten. Voor de vrouw in kwestie was dit de druppel die de emmer deed overlopen: de vrouw wierp zich op één van de aanwezigen, een 33-jarige socio-professionele insertiebegeleidster, diende haar verschillende slagen toe en trok aan haar haren en kleren.

Het slachtoffer liep bij het incident verschillende blauwe plekken op maar geen breuken, en is zes dagen arbeidsongeschikt.