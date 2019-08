Vrouw op step aangereden op Stefaniaplein JCV

07 augustus 2019

12u42 1 Brussel Op het Stefaniaplein in Brussel is vanochtend een stepper aangereden door een wagen. De bestuurster van de step is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar.

Dat laat de Brusselse politie weten. Het ongeval gebeurde om 10.23 uur op het Stefaniaplein, vlak bij de Louizalaan. Een vrouw op een elektrische step werd er aangereden door een bestelwagen van het merk Renault. De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De step werd bestuurd door een vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet in levensgevaar.

De bestuurder werd inmiddels verhoord, maar het slachtoffer is nog niet door de politie ondervraagd. Het is dus nog niet duidelijk of de auto de step aanreed of andersom.