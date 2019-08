Vrouw op e-step gewond na botsing met auto bij Louisalaan HAA

07 augustus 2019

13u05

Bron: Belga 0 Elsene In Elsene is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding tussen een wagen en een elektrische step. Dat meldt de Brusselse politie.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.24 uur op het Stefaniaplein, nabij de Louisalaan, waar de wagen en de step in nog onduidelijke omstandigheden tegen elkaar botsten.



De vrouw die de step bestuurde, raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder van de personenwagen bleef ongedeerd en kon ter plaatse verhoord worden.