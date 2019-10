Vrouw naar ziekenhuis na kelderbrand in Schaarbeek SZM

12 oktober 2019

16u19 0 Brussel In Schaarbeek is vrijdagavond de brandweer iets over 19 uur tussengekomen voor een kelderbrand in een flatgebouw van 8 verdiepingen aan de Leopold III-laan. De brand ging gepaard met een rookontwikkeling in de trappenhal. Daarbij raakte niemand gewond, maar één bewoonster moest wel naar het ziekenhuis gebracht worden, ze was niet verbrand, noch bevangen door de rook. Dat meldt de Brusselse brandweer.

In de Leopold III-laan brak een kelderbrand vrijdagavond, kort na 19 uur. Na controle van de appartementen besloot de brandweer om niet over te gaan tot evacuatie en de bewoners in hun woning te laten. Enkele bewoners waren al op eigen houtje naar buiten gegaan. Deze werden onderzocht door een MUG-arts, maar moesten niet naar het ziekenhuis. Dat was wel het geval voor één bewoonster die erg aangedaan was door het gebeuren. Ze was niet verbrand, noch bevangen door de rook.

Het vuur in de kelder was vlug onder controle, maar de juiste oorzaak is nog onduidelijk, aldus de brandweer. “Dit is een typische brand om het nut van rookmelders te promoten”, zegt brandweerwoordvoerder, Walter Derieuw. “In Vlaanderen gaat deze verplichting in voor alle woningen op 1 januari 2020, in Brussel bestaat deze verplichting al sinds 2005 voor huurwoningen. Het is echter ten zeerste aan te raden de rookmelders ook te plaatsen in andere woningen en niet te wachten op de eventuele toekomstige verplichting. Een rookmelder redt effectief levens, want ‘s nacht werkt ons reukorgaan niet. We willen iedereen er ook nog aan herinneren zich niet te begeven in trappenhallen of gangen waar er rook hangt. Blijf binnen, plaats u aan de vensters en maak uw aanwezigheid kenbaar aan de brandweer.”