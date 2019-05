Vrouw met beperking ramt achtergelaten steps op fietspad JCV

28 mei 2019

15u33 3 Brussel Een gehandicapte vrouw heeft vrijdagavond drie deelsteps geraakt met haar elektrische scooter. Het ongeval gebeurde omdat de steps in het midden van het fietspad lagen.

De vrouw was vrijdagavond onderweg op het fietspad naast de Franklin Rooseveltlaan in Elsene. Toen ze een bocht nam, raakte ze drie deelsteps die midden op het fietspad lagen. “Ik zag ze pas op het laatste moment”, zegt ze in La Dernière Heure. “Ik heb nog geremd, maar ik ben er toch tegen gebotst. Ik ben gelukkig niet op de grond gevallen, maar mijn scooter is wel beschadigd. Wie zal dat betalen?”

De vrouw, die een been mist, verplaatst zich al jaren met een elektrische driewieler. De vrouw vraagt dat er maatregelen komen tegen de deelsteps. “Je hoort ze dikwijls niet aankomen, ze rijden te snel en ze rijden overal. Doe daar iets aan”, zegt ze.

De vrouw heeft in ieder geval klacht ingediend bij de Brusselse politie.