Vrouw lichtgewond bij brand in centrum JCV

20 juni 2019

13u30 0 Brussel Bij een appartementsbrand op de Vlaamsesteenweg is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrouw lichtgewond geraakt. Dat laat de Brusselse brandweer weten.

Het vuur in het gebouw werd omstreeks 1 uur opgemerkt. Bij de aankomst van de brandweer had een deel van de 20-tal bewoners zich al in veiligheid gebracht en waren enkelen onder hen het vuur al aan het bestrijden met brandblussers.

De brandweer nam de bluswerken over en evacueerde de overige bewoners. Twee van hen moesten met een brandladder uit het flat gehaald worden. Een van die mensen werd met een rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur was snel onder controle. De precieze oorzaak is nog onbekend.