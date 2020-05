Vrouw geslagen met schoen terwijl ze vast zit met kleefband: parket opent onderzoek naar twee minderjarige daders Margo Koekoekx

12u24 4 Brussel Het parket in Brussel voert een onderzoek naar een Het parket in Brussel voert een onderzoek naar een filmpje , waarbij een volwassen vrouw met tape vastgebonden is op een stoel en geslagen wordt met een schoen. “De twee minderjarige vrouwelijke daders zijn geïdentificeerd en gehoord”, bevestigt Willemien Baert, woordvoerster van het Brusselse parket.

Veel details zijn nog niet gekend. In het filmpje, dat op Facebook de ronde gaat, zie je hoe een volwassen vrouw op een stoel vastgekleefd zit met tape en klappen krijgt van één van de twee minderjarige meisjes met een voorwerp. Dat blijkt een schoen te zijn. Het andere meisje filmt het hele gebeuren en stuurt de ander aan om de vrouw, inclusief stoel op de grond te duwen. Er is geen bevestiging of hier een familieband is tussen de daders en het slachtoffer.

“Het gaat om een filmpje dat dateert van 10 mei en het is in 1000 Brussel gemaakt. Meer informatie kunnen we nog niet kwijt”, wil woordvoerster Baert kwijt.