Vrouw gaat kredieten aan op naam van partner: 10 maanden cel Wouter Hertogs

20 april 2020

14u48 1 Brussel Een vrouw uit Jette is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan een deel met uitstel, voor de vervalsing van verschillende documenten. Hiermee ging ze meerdere kredieten aan en sloot ze abonnementen af bij verschillende bedrijven. Die werden vervolgens nooit betaald.

Een eerdere veroordeling in 2010 - ook voor valsheid in geschrifte - lag aan de basis van het huidige dossier tegen de vrouw. Door deze veroordeling stond ze op de zwarte lijst van de Nationale Bank en kon ze dus geen kredieten meer aangaan op eigen naam. Daarop besloot ze om een aantal kredietovereenkomsten en abonnementen aan te gaan op naam van haar partner en diens handtekening te vervalsen op de verschillende documenten. Volgens haar advocate had de vrouw daarvoor de toestemming van die toenmalige partner. “Dat klopt helemaal niet”, zei de advocaat van de partner, die zich burgerlijke partij stelde. “Omdat mevrouw al die schulden is aangegaan en ze nooit heeft betaald, staat mijn cliënt nu ook op de zwarte lijst van de Nationale Bank, waardoor hij bovendien zijn job bij de NAVO dreigt kwijt te raken.”

De rechter volgde de verdediging en veroordeelde de vrouw tot 10 maanden cel. Wel werd een deel van de celstraf met uitstel uitgesproken.