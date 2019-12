Vrouw en baby dood aangetroffen door vermoedelijke CO-vergiftiging Redactie

30 november 2019

14u05 6 Brussel Een vrouw en een jong kind zijn zaterdagvoormiddag dood teruggevonden in een appartement in Anderlecht. Ze stierven vermoedelijk aan CO-vergiftiging. Volgens buren zijn de slachtoffers een moeder en haar dochtertje.

Het drama speelde zich af in de Otletstraat in Anderlecht. In de voormiddag kreeg de politie een oproep en werd de brandweer ter plaatse gestuurd. In het huis dat opgedeeld is in verschillende appartementen wonen meerdere gezinnen. “De slachtoffers zijn een vrouw en een erg jong”, aldus Willemien Baert, woordvoerster van het Brusselse parket.

Vermoedelijk gaat het om CO-vergiftiging. De brandweer mat een hoge CO-concentratie in het volledige gebouw. “Zelfs wanneer we de ramen allemaal openden om te verluchten bleven we CO aantreffen in het gebouw”, meldt woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw.

Het gerecht voert momenteel een onderzoek om de doodsoorzaak te bevestigen. De wetsdokter en het labo van de federale gerechtelijke politie en Sibelga, netbeheerder voor aardgas en elektriciteit in Brussel, kwamen ter plaatse. Het dossier werd overgemaakt aan het parket. Zij moeten nu wachten op resultaten van het onderzoek.

Een buurvrouw zegt dat de overleden slachtoffers een Portugese vrouw en haar baby zijn. De vrouw woont samen met haar man in een van de appartementen. Het parket kon dat niet bevestigen.