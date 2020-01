Vrouw bewusteloos door CO-intoxicatie in Laken JCV

16 januari 2020

09u12

Bron: Belga 0 Brussel In Laken heeft woensdagnamiddag een vrouw het bewustzijn verloren door een CO-intoxicatie in haar appartement. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer werd overgebracht naar het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek en kreeg een zuurstofbehandeling in een hyperbare kamer.

De hulpdiensten werden rond 15.20 uur opgeroepen voor de vrouw die bewusteloos was aangetroffen in haar appartement aan de Araucarialaan in Laken. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse en eenmaal in de flat, gingen de CO-melders van de ambulanciers af. Die openden meteen alle ramen in het appartement en brachten het slachtoffer over naar het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Vermoedelijk lag de oorzaak van de intoxicatie bij de verwarming in het appartement. De gastoevoer werd afgesloten, in afwachting van een grondig nazicht.

“Ik herhaal graag nog eens de basisregels voor het vermijden van een CO-vergiftiging”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Een conform apparaat geplaatst en onderhouden door een erkende technieker, een correcte evacuatie van de verbrandingsgassen en aanvoer van verse lucht.”