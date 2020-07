Vrouw (87) raakt levensgevaarlijk gewond bij ongeval Stephanie Romans

28 juli 2020

12u04 0 Brussel In de Tenbosstraat in Elsene is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval, dat meldt de politie. Het slachtoffer is een 87-jarige vrouw.

“Het slachtoffer is de controle over het stuur verloren en heeft eerst een geparkeerd voertuig geraakt”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Vervolgens is ze frontaal ingereden op een andere automobilist. De vrouw moest worden bevrijd door de brandweer en werd in zorgwekkende toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.”

De buurt rond de Tenbosstraat is momenteel afgesloten zodat de politie de nodige vaststellingen kan doen.