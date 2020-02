Vroegmarkt brengt hulde aan sterrenchef Jean-Pierre Bruneau JCV

10 februari 2020

18u37 0 Brussel Hal G van Mabru, de vroegmarkt voor groenten en fruit, gaat voortaan door het leven als de Hal Jean-Pierre Bruneau. Daarmee zet de vroegmarkt één van de bekendste sterrenchefs van Brussel in het zonnetje.

De vroegere Hal G is één van de vijf hallen op de vroegmarkt en is gewijd aan gastronomische producten zoals wild, gevogelte, producten van de zee, kaviaar, zuivelproducten of charcuterie. Voortaan draagt ze dus de naam van Bruneau.

“Jean-Pierre Bruneau is al 42 jaar klant bij ons”, zo laat Mabru weten. “Door de jaren heen is hij een echte ambassadeur geworden van deze gastronomische plaats waar hij zich bijna dagelijks bevoorraadde voor zijn restaurant.”

Bruneau is vooral bekend van het gelijknamige restaurant in de buurt van de Basiliek van Koekelberg. Tussen 1988 en 2004 kreeg hij van Michelin drie sterren. De viering lokte dan ook de nodige hoge gasten, zoals Prins Laurent.