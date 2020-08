Vrijwilligers vissen naar afval in Brussels kanaal: “Al 636 kilo opgevist. Het gekste dat ertussen zat? Een kinderwagen”

Brussel

Al een jaar vissen vrijwilligers van Canal It Up op een kajak afval uit het kanaal. Ze zijn inmiddels zo populair dat er een wachtlijst is voor wie ook eens wil meedoen. “Eigenlijk willen we onszelf overbodig maken”, klinkt het. Naast een kinderwagen en heel wat plastic, halen ze soms ook heel wat speciale dingen boven.